Глендейл, США, , 09:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Аризона Койотс» переиграл команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

У «Аризоны» забитые голы на счету финского нападающего клуба Микко Рантанена (22-я минута, в большинстве), еще одного шведского форварди — Андре Бураковски (47-я) и Назема Кадри (52-я).

В составе «Колорадо» шайбами отметились Фил Кессел (59-я) и Дрейк Каджула (60-я, при игре 6×5).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин и российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметились в игре никакими результативными действиями.

Отметим, это третья подряд победа «Аризоны», в следующем матче команда снова 28 февраля сыграет с «Лос-Анджелесом», для которого это третье подряд поражение.