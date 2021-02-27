Челябинск, , 09:02 — REGNUM В школах Челябинска 27 февраля из-за холодов отменены занятия. Такое решение принял горком по делам образования.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

В школы могут не идти ученики первых-девятых классов. Впрочем, старшеклассников, как и 26 февраля, ждут в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, занятия в Челябинске и некоторых других территориях региона отменялись и ранее. 24 февраля могли не учиться все учащиеся, а 25-го занятия шли дистанционно.