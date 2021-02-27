Ашхабад, , 09:09 — REGNUM В Туркмении согласно указу президента Гурбангулы Бердымухамедова женщинам к празднованию Международного женского дня будет вручен денежный подарок в размере шестидесяти манатов (около 1275 рублей), сообщает 26 февраля Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Денежный подарок должен быть вручен в период с 1 по 6 марта в торжественной обстановке.

Подарки предусмотрены для женщин, работающих «на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений».

Напомним, в 2020 году женщины в Туркмении также получили к 8 марта по шестьдесят манатов. В 2018 году сумма денежного подарка для женщин по случаю Международного женского дня составляла 20 манатов.