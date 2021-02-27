Тюмень, 27 февраля 2021, 08:56 — REGNUM В Тюмени пассажирское предприятие выплатило кондуктору 70 тыс. рублей за падение в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Падение кондуктора в автобусе 11-го маршрута произошло 17 августа 2020 года в результате резкого торможения. В итоге, сотрудница АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1» получила закрытый перелом правого коленного сустава.
В октябре 2020 года кондуктор написала заявление в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред с работодателя. Калининский районный суд Тюмени утвердил мировое соглашение о выплате ей предприятием морального вреда в размере 70 тыс. рублей.