Санкт-Петербург, , 09:19 — REGNUM Полиция Петербурга раскрыла подробности криминальной деятельности преступной группы, которая в течение нескольких лет занималась хищением привлекательных объектов недвижимости в историческом центре города общей стоимостью около 300 миллионов рублей. Одного из организаторов преступной схемы суд отправил под стражу в СИЗО.

5 Невский проспект Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 25 февраля стало известно об обысках и других следственных действиях сразу по 15 адресам в Петербурге в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с недвижимостью. Ущерб причинен комитету имущественных отношений (КИО) администрации Санкт-Петербурга. Сообщалось о двух задержанных.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД к настоящему моменту установили пять похищенных мошенниками объектов недвижимости.

«Все они расположены в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга рядом со станциями метро, и имеют большую коммерческую привлекательность и, как следствие, высокую арендную плату. Кадастровая стоимость похищенных объектов составляет порядка 145 миллионов рублей, а рыночная — не менее 300 миллионов рублей», — уточнили в Главке МВД.

По данным СМИ, объекты расположены на Невском проспекте, Тверской, Таврической, Фурштатской и 9-й Советской улицах в центре Петербурга.

Основу преступной схемы составляло предоставление в уполномоченные органы поддельных документов, с помощью которых права на недвижимость переходили из государственной в частную собственность. После этого злоумышленники получали легальные договоры купли-продажи, придавая сделке «легитимность».

Для конспирации преступники использовали «одноразовые» телефонные аппараты и sim-карты, не проживали по адресам регистрации, распределяли роли в преступной схеме, а некоторые даже не были знакомы друг с другом.

Ущерб городу складывался не только от утраты дорогостоящей недвижимости, но и от потерянных доходов от их аренды, исчисляемых миллионами рублей.

Возбуждено пять уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности, выявляются возможные новые фигуранты уголовного дела. Расследование продолжается.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, 26 февраля Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении проходящего по этому делу Юрия Ставского.

По данным следствия, Ставский, действуя совместно с неустановленными лицами изготовил подложные документы, которые позволили зарегистрировать на подставное лицо нежилое помещение в доме 14, лит. А по Тверской улице стоимостью около 13 млн рублей.

Аналогичная схема была использована фигурантом в отношении помещения в доме 130, лит. А по Невскому проспекту, стоимостью не менее 38,8 млн рублей. В 2018 году право собственности было зарегистрировано на подставное лицо, за которого Ставский себя выдавал.

Ставский отправлен в СИЗО по 2 апреля 2021 года.

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