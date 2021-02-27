Пекин, , 08:53 — REGNUM Правительство Китая планирует провести более 40 запусков ракет космического назначения в 2021 году. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на доклад Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC).

В докладе CASC отмечается, что ключевыми событиями китайской космической программы в 2021 году станет посадка марсианского зонда «Тяньвэнь-1» и начало строительства орбитальной станции. Планируется, что основной модуль обитаемой космической станции Китая будет запущен весной текущего года посредством ракеты-носителя «Чанчжэн-5B Y2».

Общее количество космически пусков в Китае по этим и другим программам в 2021 году должно составить более 40. В 2020 году Китай провёл 39 запусков, отправив в космос 89 космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в 2021 году в России запланировано 29 пусков ракет космического назначения. В 2020 году в России было проведено 17 космических запусков.