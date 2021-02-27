Бишкек, , 08:41 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 февраля в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Всего с начала пандемии в стране выявили 86 185 носителей SARS-CoV-2, 83 127 из них побороли инфекцию (за сутки выздоровели 66 человек), 1463 — скончались.

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656 инфицированных на данный момент получают лечение. 371 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 285 — получают помощь специалистов амбулаторно.

В минувшие сутки зафиксировали один случай заражения SARS-CoV-2 среди медицинских работников. Четыре медицинских работника в прошлые сутки завершили соблюдение режима самоизоляции.

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С начала пандемии в Киргизии зарегистрировали 4205 случаев заражения коронавирусом медицинских работников. 4176 медработников выздоровели с начала пандемии.

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