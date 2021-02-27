Сент-Пол, США, , 08:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» обыграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми шайбами отличились российский форвард «Миннесоты Кирилл Капризов (13-я минута), Ник Бьюгстад (15-я) и шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк (16-я).

Автором единственной шайбы «Кингз» стал Джефф Картер (58-я).

Отметим, это пятая подряд победа «Миннесоты», в следующем матче команда снова 28 февраля сыграет с «Лос-Анджелесом», который этим поражением прервал свое победную серию из шести игр подряд.