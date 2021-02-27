Москва, , 08:29 — REGNUM Список моделей автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, расширен на 87 моделей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Автомобили средней стоимостью свыше 3 млн рублей облагаются повышенным транспортным налогом в России с 2014 года. Повышающий коэффициент, получивший название «налог на роскошь», зависит от стоимости и возраста автомобиля. Перечень автомобилей, облагаемых таким налогом, обновляется ежегодно.

В новой редакции перечня автомобилей, который будут облагаться повышенным налогом в 2021 году, добавлено 87 моделей, благодаря чему общий список достиг 1387 единиц. 34 включённых в список автомобилей относятся к ценовой категории от 5 до 10 млн рублей, 31 модель — к категории от 10 до 15 млн рублей.

Среди автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей в новую редакцию перечня добавлены три модели. Общий перечень облагаемых повышенным транспортным налогом автомобилей доступен на сайте Минпромторга РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты предположили, что в перечень облагаемых повышенным транспортным налогом автомобилей в 2021 году будут включены модели Honda CV-R, Hyundai Palisade и Santa Fe, Kia Mohave и Sorento, Toyota Fortuner, Jeep Compass, Mini Countryman JCW и Clubman JCW, Skoda Kodiaq и Skoda Superb, а также Subaru Forester.

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