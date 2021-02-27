Валенсия, Испания, , 08:26 — REGNUM Футбольный клуб из Валенсии «Леванте» и команда из Бильбао «Атлетик» сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Испании. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и закончилась вничью со счётом 1:2.

На гол форварда «Леванте» Рохера Марти, забитый на 34-й минуте с пенальти, «Атлетик» ответил мячом полузащитника Рауля Гарсии, который также с пенальти отличился на 56-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Леванте» набрала 32 очка и находится на восьмой строчке турнирной таблицы испанской Примеры. У «Атлетика» 30 очков и девятое место.