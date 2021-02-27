Энгельс, Саратовская область, , 08:27 — REGNUM В Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации прошли учения по тушению условного возгорания самолёта Ту-95МС, к которому также привлекались представители регионального управления МЧС. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По замыслу учений, при запуске двигателей самолёта Ту-95МС один из них загорелся. После доклада экипажа о нештатной ситуации была получена команда о его эвакуации с горящего бомбардировщика.

«Личный состав пожарной команды соединения дальней авиации, предварительно подробно изучив особенности тушения возгорания воздушных судов, обеспечил оперативную локализацию и ликвидацию условного возгорания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личный состав «продемонстрировал слаженные действия и четкое взаимодействие между подразделениями», выполнил все поставленные задачи в установленные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, малый противолодочный корабль «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота ВМФ России 26 февраля провёл в Баренцевом море артиллерийские стрельбы.

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