Луганск, , 08:26 — REGNUM Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 27 февраля в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Нижнее Лозовое, Калиново-Борщеватое и Калиновка.

ВСУ вели обстрелы с позиций в населенных пунктах Луганское и Катериновка. В ходе нарушений режима прекращения огня, ВСУ выпустили в направлении указанных населенных пунктов десять мин из миномета калибра 82 мм, совершили четыре выстрела из гранатомета СПГ-9, 37 выстрелов из гранатомета АГС-17, два — из гранатомета РПГ-7. Также украинские силовики обстреляли территорию республики из крупнокалиберного пулемета.

На данный момент уточняется информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры.

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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.