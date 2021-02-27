Рен, Франция, , 08:25 — REGNUM Футбольный клуб «Ницца» переиграл команду «Ренн» в матче 27-го тура чемпионата Франции. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Роазон Парк» в Рене и закончилась в пользу гостей со счётом 1:2.

В составе победителей голами отметились форвард Амин Гуири (19-я минута, с пенальти) и австрийский защитник «Ниццы» Флавьюс Данильюк (58-я).

Автором единственного мяча «Ренна» стал нападающий Мартен Терье (39-я).

Отметим, по итогам матча «Ницца» набрала 32 очка и находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. У «Ренна» 38 очков и восьмое место.