Рен, Франция, 27 февраля 2021, 08:25 — REGNUM Футбольный клуб «Ницца» переиграл команду «Ренн» в матче 27-го тура чемпионата Франции. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра проходила на поле стадиона «Роазон Парк» в Рене и закончилась в пользу гостей со счётом 1:2.
В составе победителей голами отметились форвард Амин Гуири (19-я минута, с пенальти) и австрийский защитник «Ниццы» Флавьюс Данильюк (58-я).
Автором единственного мяча «Ренна» стал нападающий Мартен Терье (39-я).
Отметим, по итогам матча «Ницца» набрала 32 очка и находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции. У «Ренна» 38 очков и восьмое место.