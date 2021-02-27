Бремен, Германия, , 08:24 — REGNUM Футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне «Айнтрахт» проиграл бременской команде «Вердер» в матче 23-го тура чемпионата Германии. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Везерштадион» в Бремене и закончилась в пользу хозяев со счётом 2:1.

Счет в матче открыли гости после точного удара португальского полузащитника «Айнтрахта» Андре Силвы, отличившегося на 9-й минуте встречи. Однако на этом футбольная удача франкфуртского клуба закончилась и последовавшие за этим мячи чешского защитника «Вердера» Теодора Гебре Селасси (47-я) и его одноклубника — американского форварда Джошуа Сарджента (62-я) — принесли победу бременской команде.

Отметим, по итогам встречи в активе «Айнтрахта» осталось 42 очка, клуб упустил шанс подняться на третью строчку турнирной таблицы немецкой бундеслиги и занимает четвертое место. У «Вередера» 26 очков и двенадцатое место.