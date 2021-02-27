Кишинёв, 27 февраля 2021, 08:24 — REGNUM О регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» заявил бывший президент Молдавии, глава «Партии социалистов» Игорь Додон. Об этом он написал 26 февраля на своем telegram-канале.
Додон добавил, что скоро начнутся поставки препарата в республику.
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Политик отметил, что регистрация препарата состоялась вопреки попыткам администрации молдавского президента воспрепятствовать этому. Игорь Додон выразил благодарность в адрес российских партнеров за «открытость и готовность помочь» жителям Молдавии. Он также выразил глубокое уважение и признательность в адрес медицинских работников Молдавии, прилагающих «титанические усилия для спасения жизней молдавских граждан».
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Информация о регистрации препарата «Спутник V» также имеется на сайте агентства по лекарствам и медицинским изделиям министерства здравоохранения Молдавии. Согласно информации агентства, кроме российской вакцины от коронавирусной инфекции были также зарегистрированы вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.
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