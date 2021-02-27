Красноярск, , 08:04 — REGNUM В Дудинке на севере Красноярского края сотрудники полиции нашли двух пропавших вечером 26 февраля одиннадцатилетних девочек. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В настоящее время несовершеннолетние возвращены семьям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В полицию в связи с пропажей двух школьниц, которые вечером не вернулись домой, обратились их родители. По тревоге на поиски детей были подняты сотрудники ОМВД России по Таймырскому району, были созданы оперативные группы. Всего девочек искали более 50 человек.

В настоящее время с девочками и родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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