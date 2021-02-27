Брюссель, , 07:57 — REGNUM Более половины ежедневно выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 в Бельгии связаны с инфицированием британским штаммом, заявил представитель штаба по борьбе COVID-19 в стране Стивен Ван Гухт 26 февраля на пресс-конференции.

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Так, по итогам прошлой недели (с 15 по 21 февраля) указанная форма вируса была выявлена у более 53% носителей. При этом с 8 по 14 февраля этот показатель составлял менее 40%.

Гухт также отметил, что в стране фиксируется подъем новых фактов инфицирования SARS-CoV-2 при снижении количества проводимых тестов. Он предположил, что это может говорить о распространении в Бельгии более агрессивной формы коронавируса. Однако, как добавил представитель штаба, подобный процесса можно объяснить и нарастающим пренебрежением жителей к соблюдению санитарных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Алжире зарегистрировали два первых для страны случая заражения британским штаммом коронавируса.

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