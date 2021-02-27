Бразилиа, , 07:56 — REGNUM Агентство связи Бразилии утвердило правила проведения аукциона на выделение частот для сетей мобильной связи пятого поколения (5G), не предусматривающие запрет на участие китайской компании Huawei. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аукцион по распределению частот для сетей 5G в Бразилии будет проведён в июне 2021 года. В правительстве Бразилии рассчитывают, что местные телекоммуникационные компании в сотрудничестве с иностранными партнёрами сумеют развернуть базовые станции 5G в крупнейших городах страны к июлю 2022 года.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в прошлом году выступил против свободного допуска компании Huawei к созданию базовой сети 5G. Однако телекоммуникационные компании Бразилии настаивали на равных условиях для всех иностранных компаний, отмечая, что в случае ограничения участия Huawei им потребуются миллиарды долларов для замены уже используемого оборудования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компания Huawei наняла на должность советника бывшего президента Бразилии Мишеля Темера.

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