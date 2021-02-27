Гонконг, Китай, , 07:48 — REGNUM В Гонконг 27 февраля прибыла из Германии первая партия вакцины от COVID-19 производства фармацевтической компании BioNTech. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

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Более 500 тысяч доз препарата были доставлены в аэропорт Гонконга самолётом авиакомпании Cathay Pacific. Это первая вакцина иностранной компании, которая станет доступна жителям специального административного района Китая.

Напомним, что в настоящее время в ходе первого этапа бесплатной вакцинации, которая началась для пенсионеров, медицинских работников, сотрудников транспортных, иммиграционных и других служб, жителям Гонконга доступен только препарат CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech. Всего в Гонконг запланирована поставка по 7,5 млн доз вакцин от компаний Sinovac Biotech, AstraZeneca и BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге 26 февраля стартовала программа массовой вакцинации населения от нового коронавируса.

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