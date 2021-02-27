Киев, 27 февраля 2021, 08:00 — REGNUM На Украине телеканал «Перший незалежний» («Первый независимый») отключили от вещания через час после выхода в эфир. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе телеканала.
По словам пресс-службы телеканала, служба безопасности Украины потребовала от кабельных и телекоммуникационных провайдеров и спутниковых операторов не предоставлять телеканалу услуги вопреки всем действующим соглашениям и договорам.
В пресс-службе телеканала заявили о намерении обжаловать действия власти, а также призвали прекратить расправу над неугодными средствами массовой информации, а также — «остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов».
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Как сообщало ИА REGNUM, телеканал «Первый Независимый» был создан на базе трех телеканалов, ранее закрытых украинскими властями (112, Zik и NewsOne).
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Отметим, что несмотря на закрытие трех украинских телеканалов, украинские министры выразили возмущение в связи с «репрессиями» против журналистов в Белоруссии.