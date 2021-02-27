Киев, , 08:00 — REGNUM На Украине телеканал «Перший незалежний» («Первый независимый») отключили от вещания через час после выхода в эфир. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе телеканала.

«Под давлением власти и правоохранительных органов телеканал «Перший Незалежний» был отключен от вещания через час после начала эфира», — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы телеканала, служба безопасности Украины потребовала от кабельных и телекоммуникационных провайдеров и спутниковых операторов не предоставлять телеканалу услуги вопреки всем действующим соглашениям и договорам.

В пресс-службе телеканала заявили о намерении обжаловать действия власти, а также призвали прекратить расправу над неугодными средствами массовой информации, а также — «остановить машину принятия политически мотивированных решений в отношении журналистов».

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Как сообщало ИА REGNUM, телеканал «Первый Независимый» был создан на базе трех телеканалов, ранее закрытых украинскими властями (112, Zik и NewsOne).

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Отметим, что несмотря на закрытие трех украинских телеканалов, украинские министры выразили возмущение в связи с «репрессиями» против журналистов в Белоруссии.