Южно-Сахалинск, , 07:37 — REGNUM Лавинная опасность прогнозируется в Невельском и Холмском районах Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Жителей районов предупредили о опасности посещения лавиноопасных участков 28 февраля. Также жителей призывают воздержаться от посещения опасных районов и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Кроме того, спасатели напомнили о мерах безопасности при попадании под лавину. Необходимо уберечь органы дыхания от снежной пыли и попытаться выбраться на поверхность, пока не затвердел снег. В МЧС России напомнили, что более одной трети человек, попавших под лавину, выбираются из-под снежных завалов самостоятельно.