Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) должно одобрить вакцину от коронавирусной инфекции, созданной компанией Janssen, которой владеет корпорация Johnson & Johnson. Такую рекомендацию выпустили консультанты этого ведомства 26 февраля, передает телеканал СNN.

Речь идет об экстренном применении указанной разработки на территории страны. В случае положительного решения вакцина Johnson & Johnson станет третьим по счету препаратом, разрешенным для использования в США. В настоящий момент американские медики прививают жителей вакцинами компании Moderna, а также фирм Pfizer и BioNTech.

Заседание руководства FDA по препарату намечено на 27 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Johnson & Johnson подала в FDA заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19 4 февраля.

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