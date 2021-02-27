Циолковский, Амурская область, , 07:32 — REGNUM Специалисты космодрома «Восточный» получили пакет из 36 спутников британской компании OneWeb. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

С 27 февраля специалисты «Восточного» начнут подготовку космических аппаратов к запуску. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутниками OneWeb станет первым для «Восточного» в 2021 году. Старт назначен на март.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников для предоставления широкополосного доступа к сети интернет. В настоящее время на околоземной орбите развёрнуто 110 из планируемых 600 спутников OneWeb.

Запуски спутников OneWeb осуществляются российскими носителями на коммерческой основе с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Роскосмосе планируют провести до шести запусков пакетов спутников OneWeb с космодрома «Восточный».