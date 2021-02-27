Омск, , 07:28 — REGNUM В Омске коммунальные службы устранили аварию на теплотрассе, из-за которой несколько детских учреждений и 46 многоквартирных жилых домов в тридцатиградусный мороз остались без теплоснабжения. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба администрации Омска.

По её информации, аварийные бригады муниципального предприятия Омска «Тепловая компания» завершили работы по устранению повреждения трубопровода Д-426 в 06:30 по местному времени.

«В настоящее время продолжается заполнение сетей, подключение потребителей», — отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС России по Омской области, в результате прорыва на подающем трубопроводе и последующего аварийного отключения теплоснабжения, произошедших 26 февраля около 16:00, без тепла остались три школы, два детских сада, школа-сад, детская поликлиника и 46 многоквартирных жилых домов. По уточнённым данным, подача тепла не была отключена полностью, а осуществлялось при пониженных параметрах.

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