Ханты-Мансийск, , 07:24 — REGNUM В Югре внедряется электронный сервис учёта и контроля образования и движения строительных отходов. Об этом сообщает фонд Росконгресс.

Разработчики системы — компания «Большая тройка» и правительство ХМАО. Данная информационная система является частью проекта «Цифровая экология», который стал финалистом форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс в ноябре 2020 года.

Система позволяет собирать полные данные обо всех отходообразователях — объектах строительства или ремонта, будь то дома, дороги или инфраструктурные объекты.