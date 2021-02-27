Осло, , 07:16 — REGNUM Заказ на закупку 88 лайнеров производства компании Airbus отменила норвежская авиакомпания Norwegian. Об этом 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя авиаперевочика.

Отмечается, что из-за расторжения договоров на приобретение самолетов Airbus и Boeing транспортная организация в четвертом квартале 2020 года понесла убытки в размере 4,8 млрд норвежских крон (около $93,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Norwegian объявила о решении уволить дополнительно 1,6 тысячи сотрудников из-за отказа норвежских властей предоставить компании финансовую помощь в связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса.

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