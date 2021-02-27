Симферополь, 27 февраля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская является владельцем недвижимости в Крыму. Об этом он рассказал 26 февраля в эфире канала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Аксенов также добавил, что счета за коммунальные услуги оплачиваются регулярно, ввиду отсутствия задолженности по ним.

«Могу сказать, что кстати… его (Владимира Зеленского — ИА REGNUM) жена является до сих пор владельцем имущества на территории Республики Крым. Задолженностей по коммунальным платежам нет. Оккупантам в кавычках он платит все активно, спокойно. Никаких проблем, и ничего не смущает. Но держит, вероятно, на случай, если придется политического убежища просить у нас», — отметил он.

Он также посоветовал Зеленскому разобраться, кто из его соратников также имеет недвижимость на территории Крыма.

«И лучше бы он разобрался, кто еще из его соратников имеет недвижимость на территории Республики Крым опосредовано оформленную. Я просто цели такой не ставил, но я постараюсь (вот мы переговорим здесь с коллегами) всех, кто сегодня вот из этих деятелей, которые там рассказывают сказки про то, как они борются, имея здесь недвижимость, платят здесь налоги спокойно… никого мы… не санкционировали в этой ситуации, хотя надо было бы. Я даже готов с инициативой такой выйти», — добавил он.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают Крым частью России. В свою очередь Зеленский выразил благодарность в адрес президента США за его поддержку.

Отметим, Крым в 2014 году, по результатам проведенного на полуострове референдума, воссоединился с Россией. Украина не признает решение жителей полуострова и считает Крым своей территорией.