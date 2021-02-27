Южно-Сахалинск, , 07:08 — REGNUM Микроавтобус загорелся в городе Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло на улице Железнодорожной в ночь на 27 февраля. Спасатели прибыли на место происшествия спустя пять минут после поступления вызова. К этому времени уже весь автомобиль был объят огнем. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 февраля в Берлине сгорел автомобиль одного из сотрудников польского посольства. В результате происшествия автомобиль выгорел полностью. По факту пожара ведется расследование.