Абакан, , 07:25 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 16 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 21 272. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане и Саяногорске (по пять человек).

В стационарах проходят лечение 147 (-28) пациентов с COVID-19. Из них в реанимации находятся 33 (-5) пациента, в том числе на аппаратах ИВЛ — пятеро. Амбулаторно лечатся 567 (-45) человек.

За последние сутки в регионе прошли курс лечения и выздоровели 86 человек. С начала эпидемии — 20 109 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили восемь носителей коронавируса, выздоровели 18 человек.

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