Киев, 27 февраля, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Украинские власти участвуют в финансировании России, закупая у РФ электроэнергию, заявил бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов 26 февраля в эфире телеканала «Еспресо».

ВАДИМ ЧУПРИНА Александр Турчинов

По его мнению, нынешнее руководство страны целенаправленно разрушало энергосистему Украины.

«Почему они разрушали украинскую энергетику? Почему они так боролись с атомной энергетикой, фундаментом энергосистемы нашей страны? И, разрушив атомную энергетику, они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России. То есть за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование Российской Федерации, страны-агрессора», — сказал политик.

Турчинов считает, что происходящее в украинской энергетике является частью «гибридной войны».

«Есть важная составляющая гибридной войны — энергетическая. Эта власть не борется с Россией, она финансирует Российскую Федерацию, финансирует страну-агрессора», — отметил экс-чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина продолжит импортировать электроэнергию у России до окончания текущего отопительного сезона.