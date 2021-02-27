Москва, , 06:53 — REGNUM В Московском высшем общевойсковом командном училище (МосВОКУ) 26 февраля полностью завершили вакцинацию парадных расчётов, которые 9 мая примут участие в военном параде в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В настоящее время командование, профессорско-преподавательский состав и курсанты МосВОКУ получают второй компонент вакцины от COVID-19 «Спутник-V». Более 400 курсантов и офицеров, которые входят в состав пеших парадных расчётов, уже получили второй компонент препарата.

«Это позволит выработать у личного состава иммунитет к началу сводных тренировок военного парада в подмосковном Алабине», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Западном военном округе (ЗВО) Вооружённых Сил (ВС) России от COVID-19 было полностью вакцинировано препаратом «Спутник-V» более 27 000 военнослужащих и членов их семей.

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