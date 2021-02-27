Салехард, , 06:40 — REGNUM На Ямале в устав Приуральского муниципального образования внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Местные депутаты единогласно поддержали инициативу об объединении сёл Белоярское, Аксарковское и Катравож путём их объединения в единое муниципальное образование.

Затем народные избранники единогласно одобрили объединение посёлка Харп и города Лабытнанги. Населённые пункты 15 лет назад уже были единым муниципалитетом.

«Воссоединение с городом Семи лиственниц даст новый импульс развитию социальной и строительной сфер», — прокомментировала депутат Анна Куцик решение муниципальной думы.