Салехард, 27 февраля 2021, 06:40 — REGNUM На Ямале в устав Приуральского муниципального образования внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Местные депутаты единогласно поддержали инициативу об объединении сёл Белоярское, Аксарковское и Катравож путём их объединения в единое муниципальное образование.
Затем народные избранники единогласно одобрили объединение посёлка Харп и города Лабытнанги. Населённые пункты 15 лет назад уже были единым муниципалитетом.
«Воссоединение с городом Семи лиственниц даст новый импульс развитию социальной и строительной сфер», — прокомментировала депутат Анна Куцик решение муниципальной думы.