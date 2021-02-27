Благовещенск, , 06:53 — REGNUM В Амурской области из-за схода с рельсов 25 вагонов с углём, произошедшего 18 февраля в Сковородинском районе, возбудили уголовное дело. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как следует из заявления, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)».

По предварительным данным, сошедшие с рельсов вагоны следовали в составе грузового поезда. 22 вагона после схода опрокинулись. В результате произошедшего более 200 метров путей, вагоны и контактные опоры получили повреждения. Сумма ущерба оценивается в размере более одного млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сковородинском районе Амурской области при аварии в ночь на 18 февраля с железнодорожных путей сошли 25 вагонов. В связи с происшествием были задержаны несколько поездов дальнего следования.

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