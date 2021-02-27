Абуджа, , 06:32 — REGNUM Власти Нигерии распорядились закрыть все школы в северо-западном штате Замфара, где ранее неизвестные похитили 317 школьников, сообщает агентство Синьхуа.

Губернатор штата Белло Матавалле объяснил, что это решение принято для обеспечения безопасности детей после случаев похищения.

«Я хочу заверить родителей похищенных, что мы делаем все возможное, чтобы их спасти и вернуть в их семьи», — добавил Матавалле.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля группа неизвестных вооруженных людей похитила более 300 учениц школы-интерната на севере Нигерии. Тогда сообщалось, что боевики прибыли на внедорожниках и мотоциклах к интернату, вывели детей из здания и увезли в неизвестном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН призвала освободить похищенных в Нигерии школьниц