Токио, , 06:30 — REGNUM Власти Японии намерены после полной отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС) разрешить въезд в страну иностранцам, принимающим участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом 27 февраля сообщает газета Nikkei.

Отмена ограничений на въезд, введённых из-за угрозы COVID-19, затронет в первую очередь спортсменов и тренеров. Власти не будут требовать от них проходить обязательный двухнедельный карантин, что позволит им приступить к тренировкам сразу после въезда. Но для участников Олимпиады сохранится запрет покидать пределы территории спортивных баз и других мест проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии планируют и после 7 марта, даты полной отмены режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сохранить запрет на выдачу новых въездных виз всем иностранцам.

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