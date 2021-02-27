Магаданская область, , 06:19 — REGNUM В Магаданской области продлили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области продлено до 31 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время на Колыме разрешена работа заведений общепита, а также спортивных и культурных учреждений при полном соблюдении санитарных требований. В регионе также продолжает действовать масочный режим.

С начала пандемии в Магаданской области выявили 8 255 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 7965 пациентов, еще 95 с болезнью не справились и скончались.