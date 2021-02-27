Бразилиа, , 06:17 — REGNUM Не менее 65 169 носителей коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали медслужбы Бразилии за последние сутки и общее число подобных выявленных случаев достигло 10 455 630. Об этом 26 февраля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Также за 24 часа в стране от осложнений при COVID-19 умерли 1337 пациентов, а с начала пандемии по этой причине скончались 252 835 человек. Кроме того, в Бразилии зарегистрировали 9 355 974 факта выздоровления от указанного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля бразильские власти заключили соглашение на приобретение 20 млн доз индийской вакцины Covaxin для профилактики коронавирусной инфекции.

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