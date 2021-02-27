Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби заявил, что США при подготовке авиаударов по проиранским группам в Сирии не использовали данные Ирака. Об этом вечером 26 февраля он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Кирби, правительство Ирака проводило расследование о том, кто наносил ракетные удары по их территории за последние дни и недели.

«Но мы не использовали иракскую информацию для разработки целей наших ударов последней ночью», — подчеркнул он.

Напомним, 26 февраля американские ВВС нанесли воздушный удар по объекту в сирийском Дейр-эз-Зоре вблизи границы с Ираком. В результате атаки погибли 17 ополченцев, сражающихся на стороне Сирийской арабской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Ирака заявило, что не обменивалось развединформацией с так называемой коалицией во главе с США перед нанесением удара американских ВВС по Сирии.

Читайте также: Байден выступил с предупреждением к Ирану

Читайте ранее в этом сюжете: Ирак открестился от авиаудара США по Сирии