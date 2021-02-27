Коннектикут, США, , 05:51 — REGNUM Джон Дарем продолжит расследование слежки американских спецслужб за предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа после ухода с должности прокурора, сообщает газета Connecticut Post.

По данным газеты, Дарем уходит с должности прокурора округа Коннектикут, однако сохраняет за собой должность спецпрокурора, которую он получил в декабре 2020 года. Это дает ему полномочия продолжать расследование по слежке за избирательным штабом Трампа в 2016 году со стороны американских спецслужб.

При этом бывший глава минюста США Уильям Барр отметил, что дал полномочия спецпрокурора Дарему, чтобы тот мог продолжать расследование и в случае прихода к власти действующего президента США Джо Байдена. Его могут снять лишь в том случае, если его уличат в нарушении закона.