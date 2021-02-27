Санкт-Петербург, , 06:11 — REGNUM Корвет «Стойкий» и танкер «Кола» Балтийского флота (БФ) ВМФ России 26 февраля приступили к сопровождению российского сухогруза «Есения» по коридору безопасности в Аденском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Маршрут совместного плавания антипиратского конвоя из Аравийского моря через Аденский залив в назначенную точку Красного моря составляет более 1000 морских миль.

«На борту отряда кораблей находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учётом опыта действий по борьбе с пиратами», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Отряд кораблей БФ в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» с декабря 2020 года совершает поход в дальней морской зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, корвет «Стойкий» и танкер «Кола» заступили на антипиратскую вахту в акватории Аденского залива.

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