Североморск, Мурманская область, , 06:10 — REGNUM Малый противолодочный корабль (МПК) «Брест» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) ВМФ России 26 февраля провёл в Баренцевом море артиллерийские стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В ходе стрельб в полигонах боевой подготовки расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 успешно поразили береговой цели, а комендоры АК-630 уничтожили имитирующую плавающую мину морскую мишень.

Также в ходе учений экипаж МПК «Брест», который вышел в Баренцево море 25 февраля, выполнил задачи по защите корабля от подводных диверсантов во время стоянки на якоре.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курильских островах части и подразделения пулемётно-артиллерийского соединения армейского корпуса ВВО ВС России проводят учения по противодесантной обороне.

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