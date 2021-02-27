Северо-Курильск, Сахалинская область, , 05:26 — REGNUM Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высоту 1,5 километра утром 27 февраля. Шлейф от выброса распространился на три километра на восток от вулкана. В населенных пунктах острова Парамушир пеплопада не наблюдалось, угрозы для жителей нет.

Предыдущий выброс произошел на вулкане Эбеко днем ранее — 26 февраля. Тогда исполин выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Этот выброс также не угрожал жизнедеятельность проживающих на острове Парамушир.