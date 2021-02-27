Москва, , 05:22 — REGNUM В субботу, 27 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), сильная гололедица. Температура воздуха — −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 28 февраля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, сильная гололедица. Температура воздуха — −7… −5 °C.

Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −6… +2 °C днём и −14… −4 °C ночью.

В воскресенье, 28 февраля, днём в столице ожидается −1… +1 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, сильная гололедица. По области −4… −1 °C. Ночью в регионе ожидается −15… −5 °C, преимущественно без осадков, сильная гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что к середине дня 27 февраля сугробы в Москве уменьшатся на десять сантиметров.

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