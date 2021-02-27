Сеул, , 05:12 — REGNUM Около 18,5 тысяч человек привились против коронавирусной инфекции в Южной Корее в первый день вакцинации, сообщает агентство Рёнхап.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Сообщается, что за первый день вакцинацию прошли 18 489 человек. Они получили первую дозу британской вакцины от AstraZeneca. Первыми привились работники медицинских учреждений и постояльцы домов престарелых. Пока случаев побочной реакции на препарат в Южной Корее не фиксировалось.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 89 321 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 1595 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее за сутки выявили более 400 носителей коронавируса