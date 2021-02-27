Нью-Йорк, США, , 05:22 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 26 февраля показали разнонаправленное движение.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 469,64 пункта (1,50%), до уровня 30 932,37 пункта. S&P 500 понизился на 18,19 пункта (0,48%), до уровня 3811,15 пункта. Nasdaq к завершению прибавил 72,96 пункта (0,56%), поднявшись до уровня 13 192,35 пункта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,91 (3,01%), до уровня $61,62 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 25 февраля понизились из-за желания инвесторов «немного притормозить» на фоне завышенных ожиданий роста экономики.

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