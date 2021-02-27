Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Стоимость теста на коронавирус, который в обязательном порядке сдается при посещении Белого дома и мероприятий с участием первых лиц США, должны будут оплачивать ряд категорий журналистов. Об этом 26 февраля сообщается на сайте ассоциации корреспондентов американской администрации.

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Решение вступает в силу с 3 марта. Плата за подобные анализы может составить $170. В пресс-службе Белого дома связали указанный шаг с нехваткой сотрудников, которые проводят тестирование, а также с дефицитом финансовых средств.

Изначально планировалось, что плату будут взимать со всех журналистов, но из-за протестов со стороны ассоциации администрация США освободила от возмещения стоимости тестов тех работников прессы, которые непосредственно освещают деятельность президента, первой леди, вице-президента и второго джентльмена (супруга вице-президента). Помимо этого, пату за тесты не будут взимать с сотрудников СМИ, за которыми по записи закреплены места в зале для пресс-конференций Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о тестировании на SARS-CoV-2 всех журналистов, которые посещают администрацию США, было принято 13 мая 2020 года.

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