Красноярск, , 05:22 — REGNUM В субботу, 27 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха −18… −16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 08:30 на Театральной площади было — 21 °C.

Ночью с 27 на 28 февраля ожидается до −25… −23 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 6−11 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 февраля, в Красноярске до −18… −16 °C днём и −28… −24 °C ночью, облачно с прояснениями, временами небольшой снег.

В понедельник, 1 марта, в Красноярске ожидается до −16… −13 °C днём. Ночью — до −19… −17 °C. Облачно, снег.

По данным Среднесибирского УГМС, 27 февраля по центральным и южным районам Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью местами −35… −30 °C, на севере центральных районов до −40… −38 °C, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.