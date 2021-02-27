Токио, , 04:39 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса не должна помешать присутствию зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото заявила в опубликованном 27 февраля интервью газетам Asahi и Yomiuri.

«Когда я думаю о сценарии проведения без зрителей, одновременно с тем как на другие соревнования их пускают, то, на мой взгляд, у спортсменов обязательно возникнет мысль, почему только Олимпиада и Паралимпиада должны проводиться без зрителей», — сказала Хасимото.

По её словам, такой вариант не предлагается, но за ситуацией с коронавирусом нужно следить очень внимательно. И в первую очередь — принимать меры против распространения инфекции.

Напомним, что вопрос о допуске зрителей на спортивные состязания Олимпиады в Токио будет обсуждаться 3 марта на встрече в формате онлайн с участием руководства Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), представителей японского правительства, администрации Токио и оргкомитета Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, глава оргкомитета «Токио-2020» Сэйко Хасимото 25 февраля заявила, что решение о присутствии зрителей на Олимпиаде в Токио должно быть принято в конце марта.

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