Тегеран, , 09:04 — REGNUM 26 февраля глава Организации морской промышленности министерства обороны Ирана заявил, что эсминец «Джамаран» был полностью построен специалистами и экспертами Исламской Республики Иран, при этом страна не получала никакой помощи ни от одной иностранной страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Контр-адмирал Амир Растегари сделал это замечание, подчеркнув, что эсминец «Джамаран» полностью построен отечественными специалистами и не получил никакой помощи ни от одной зарубежной страны.

Эсминец «Джамаран» был построен 18 февраля 2010 года по приказу Лидера Исламской революции и главнокомандующего вооруженными силами Али Хаменеи.

«Лидер Исламской революции определил характеристики предлагаемого эсминца и призвал организацию построить эсминец, способный нести вертолеты и запускать ракеты», сказал он, отметив:

«Эсминцы, которые присутствуют в международных водах, требуют оснащения вертолетной посадочной площадкой и ракетными установками, так что строительство одного эсминца было трудной задачей для страны».