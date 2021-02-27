, 09:11 — REGNUM 26 февраля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что страна находится на грани того, чтобы стать самодостаточной в отношении лекарств и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией, отметив, что Исламская Республика планирует экспортировать оборудование в другие страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая перед журналистами, Намаки высоко оценил усилия медицинского персонала, заявив, что каждый день проводится более 100 000 анализов, при этом ранее данный показатель составлял 12 000 анализов в день.

Ранее пресс-секретарь Национального штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси заявил, что до сих пор в Иране было обнаружено около 112 пациентов с новым штаммом COVID-19, от которого скончались восемь пациентов.

В интервью IRNA Раиси отметил, что в Иране было обнаружено около 13 новых случаев заражения COVID-19, пять случаев — в Тегеране, семь — в провинции Хормозган и один — в провинции Западный Азербайджан.